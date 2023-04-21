Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin liraya yükseltiyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin liraya yükseltiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin liraya yükseltiyoruz."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel