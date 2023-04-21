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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'da kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin liraya yükseltiyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin liraya yükseltiyoruz."

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin liraya yükseltiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin liraya yükseltiyoruz."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

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