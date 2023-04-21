Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 'Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken, 1,2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettiklerini belirterek, "Özel sektörümüzün de katkılarıyla ülkemizi bu alanda 20 yıl öncesine göre çok iyi bir seviyeye getirdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken, 1,2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettiklerini belirterek, "Özel sektörümüzün de katkılarıyla ülkemizi bu alanda 20 yıl öncesine göre çok iyi bir seviyeye getirdik. Ama bunu yeterli görmüyoruz. İstanbul başta olmak üzere, deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, son günlerde birilerinin sürekli, "Millet kuru soğan alamıyor, et alamıyor. Siz yol açılışı, gemi açılışı yapıyorsunuz." dediğine işaret etti.

"Milletimizin günlük hayatında bazı sıkıntılar olabilir, onlar bugünün işi değil. Küresel sağlık krizlerinin, bölgemizdeki savaşların ve bunların dünya ekonomisine etkilerinin elbette bize de yansımaları olabilir." diyen Erdoğan, aldıkları tedbirler ve verdikleri desteklerle bu etkileri en aza indirmenin gayreti içinde olduklarını, yaptıkları işlerin amacının, bu sıkıntıları kökten çözmek olduğunu belirtti.

"Bir toplu iğne üretemiyordu bu ülke"

Erdoğan, ülkeyi ve milleti bu sıkıntılardan kalıcı olarak kurtarmanın yolunun, açılışını yaptıkları bu eserlerden, hizmetlerden, yatırımlardan geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz İHA, SİHA derken, TCG Anadolu derken, Kızılelma, Milli Muharip Uçak derken, sadece savunma sanayi ürünlerinden bahsetmiyoruz. Bizi asıl sevindiren, bu ürünlerin gerisindeki teknoloji birikimidir. Çünkü teknoloji demek tasarımıyla, yazılımıyla, araştırma-geliştirmesiyle, üretimiyle, ihracatıyla iş demektir, istihdam demektir, gelecek demektir. Yıllarca başkalarının teknolojilerini hayran hayran seyretmek mecburiyetinde bırakıldık. Bir toplu iğne üretemiyordu bu ülke. Şimdi İHA'yı, SİHA'yı, AKINCI'yı, Kızılelma'yı, TCG Anadolu'yu üretiyoruz. Sadece kullanıcı olarak bile sürecin içinde yer almamız, geçmişte çoğu defa sınırlandı. Tasarımından üretimine, her safhasına kendi damgamızı vurduğumuz bu ürünlerle beraber artık dünyada, teknolojide ne oldu? Söz sahibi olduk. Şimdi Togg'umuz var mı? Togg'umuza şu anda üretimde yetiştiremiyoruz."

Gençlere bilgilerini, kabiliyetlerini, enerjilerini başka ülkelerin şirketlerinde değil, kendi vatanlarında kullanabilme imkanı sağladıklarını aktaran Erdoğan, eğitimden sağlığa yapılanlara dikkati çekerek, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne işaret etti.

"Senin döneminde rehine olarak kalanların hesabını ver"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ya bundan önce Bay Bay Kemal. Savaş Ay sağ olsaydı da... Hani video çekimleri var ya Savaş Ay'ın. Orada Bay Bay Kemal saf saf duruyor. Ama o hastanelerin hali neydi? Okmeydanı, SSK hastanesinin hali neydi? Eğer hastanede ölüyorsa bir vatandaşımız, orada rehine olarak kalıyordu. Bir ufak broşür hazırlamış. O broşürü şöyle inceledim. Aman ya Rabb'im. Şecaat arz ederken sirkatin söylüyor. Rezalet. ya sen önce bunların hesabını ver. Önce hastanelerde, senin döneminde rehine olarak kalanların hesabını ver. Senin gidecek yerin yok ya. Benim vatandaşım, o hastanede ölüp de rehine kalanların varisleri, bunun hesabını ağır sorması lazım."

"Milletim 21 yıldır bize güvendi, inandı, hep arkamızda durdu"

Sadece bununla kalmadıklarını, ulaşımdan enerjiye her alanda attıkları adımlarla hem insanların hayat kalitesini yükselttiklerini hem yatırımla istihdamla üretimle Türkiye'yi büyüttüklerini vurgulayan Erdoğan, depreminden yangınına, selinden heyelanına pek çok afet riskiyle karşı karşıya olan ülkede, altyapısı ve konutlarıyla hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Gaziosmanpaşa'da aynı zamanda bunun için bulunduklarını anımsatarak, "Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken 1,2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik. Özel sektörümüzün de katkılarıyla ülkemizi bu alanda 20 yıl öncesine göre, çok iyi bir seviyeye getirdik. Ama bunu yeterli görmüyoruz. İstanbul başta olmak üzere, deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz. Biraz sonra bu konudaki müjdelerimizi sizinle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece, faiz yükselemez"

Bir hususun altını çizmek istediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Günlük hayatımızda, yaşadığımız sıkıntılardan kurtulabilmemizin yolunun ülkemizi büyütmekten, üretimi ve istihdamı artırmaktan, ekmeğimizi çoğaltmaktan geçtiğini unutmamalıyız. Şayet enflasyonun yükselmesinde, fiyat artışlarında, ekonomik işleyişin tabii seyri haricinde birilerinin aç gözlülüğünün, hatta alçaklığının payı varsa bunun da peşine düşeriz. Nitekim ilgili tüm kurumlarımıza bu konuda verdiğimiz çok açık talimat var, 'Vatandaşımızın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayacaksınız.' Evet, söz konusu bu ülkenin ve milletin bekasıysa kimse kusura bakmasın. Gözümüz başka bir şey görmez. Allah'ın izniyle Türkiye'nin önündeki tüm engelleri nasıl birer birer kaldırdıysak, enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece, faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir. Amerika'da faiz yükselebilir, Avrupa'da yükselebilir ama Türkiye'de faiz düşecek. ve göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek. Türkiye Yüzyılı gibi tarihi bir vizyonu 3-5 karaborsacının hırsının kurbanı etmeyeceğiz. Nitekim, milletim 21 yıldır bize güvendi, inandı, hep arkamızda durdu."

"Bunlar faizcidir. Bunlar, enflasyonist bir ekonominin önderleridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Aslında bu 7'li masanın etrafındakilerin faiz, enflasyon, bu noktadaki düşünceleri nedir, bununla hiç ilgilenmiyorum. Niye? Çünkü bunların bu konularda herhangi bir tavrı yok. Yani, bu Bebecan şöyle demiş, bilmem öbürü şöyle demiş, hiç bakmayın. Bunlar faizcidir. Bunlar, enflasyonist bir ekonominin önderleridir. Hiç bunlara güvenilmez. Çok enteresan, bakın, beraber Davos'tayız. Kimle? Bu Bebecan'la. ve o zaman IMF'nin başındaki zat da orada. Onunla konuşuyoruz. Dedim ki 'Siz taksitlerinizi alıyor musunuz? 'Alıyoruz.'. Öyle dediler. Bizim iktidara gelişimizin ilk dönemi 2003 ve 'Biz size bu taksitlerimizi ödeyeceğiz.'. ve o zaman IMF'ye olan borcumuz -bunu bilmenizi özellikle istiyorum- 23,5 milyar dolardı. Merkez Bankamızın döviz rezervi de 27,5 milyar dolardı. ve biz 2013'e kadar IMF'ye bu borç taksitlerini ödedik, 2013'te bu işi bitirdik ve ondan sonra bir daha IMF, Türkiye'nin kapısına uğramadı. Kimin kapısına uğradı? CHP'nin sözcüsü ve İP'in sözcüsü, onlar ikisi otel lobilerinde IMF temsilcileriyle görüşme yaptılar. Ne dediler? 'Hükümetin bunlardan borç alması lazım.' Biz ne dedik? 'Hayır almayacağız.' ve almadık. Ben o zaman IMF'nin başındaki zata ne dedim? 'Türkiye'yi ben idare ederim. Siz buraya müdahale edemezsiniz. Taksitlerinizi alın gidin.' 2013 ödemeler bitti. O günden bugüne bizim artık IMF'yle ilişkimiz kalmadı."

(Sürecek)