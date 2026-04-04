Erdoğan, Hamas Heyeti ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hamas heyeti ile görüştü. Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.
(ANKARA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hamas heyeti ile görüştü. Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hamas heyetini kabul etti. Kabulde Gazze'deki son durum ele alındı" ifadesine yer verildi.
Kaynak: ANKA