Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da dört millet bahçesinin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu dört ilçede açılışı yapılacak millet bahçelerinin toplam büyüklüğünün 429 bin metrekare olduğu belirtildi.

Arnavutköy Millet Bahçesi'nin 243 bin, Beykoz Millet Bahçesi'nin 105 bin, Kağıthane Millet Bahçesi'nin 27 bin ve Sultangazi Millet Bahçesi'nin ise 54 bin metrekare olduğu kaydedildi.

"81 İlde 100 Milyon Metrekare Millet Bahçesi" projesi kapsamında Türkiye genelinde 292 millet bahçesinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, bu millet bahçelerinin 34 milyon 783 bin metrekare alana sahip olduğu aktarıldı.

Ayrıca 42 milyon 572 bin metrekare alanda 242 millet bahçesinin yapımının devam ettiği, 77 milyon 355 bin 804 metrekare alanda ise 534 millet bahçesinin yapımı için çalışmaların planlandığı kaydedildi.