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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için 400 bin konut inşa edileceğini açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Bu adımın, kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak, daha güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız."

Kaynak: AA / Güncel

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