Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için 400 bin konut inşa edileceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız."