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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz."

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz."

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

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