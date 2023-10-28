Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın, hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın, hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan ihanet haritası çıkar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın, hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan ihanet haritası çıkar."
Kaynak: AA / Güncel