Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrailli rehinelerin ailelerinin Erdoğan'dan yardım talebi) İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk, konuyu araştırıyorlar,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrailli rehinelerin ailelerinin Erdoğan'dan yardım talebi) İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk, konuyu araştırıyorlar, netice almak için çalışıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrailli rehinelerin ailelerinin Erdoğan'dan yardım talebi) İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk, konuyu araştırıyorlar, netice almak için çalışıyoruz"
Kaynak: AA / Güncel