Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşıyla diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşıyla diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını görüştü

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını ele aldı.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Herzog telefonda görüştü.

İki liderin, "iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması, karşılıklı büyükelçi, başkonsolosların atanması ve İsrail'den Türkiye'ye uçuşlarının devam etmesi" konularını ele aldığı aktarıldı.

İki cumhurbaşkanının, "gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı ve ilişkilerin tüm alanlarda ilerletilmesi konusundaki ümitlerini dile getirdiği" kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmede, "Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak tahıl koridoru anlaşmasına önemli katkısı ve Rusya, Ukrayna liderleriyle yaptığı görüşmeler için Erdoğan'a teşekkür ettiği" vurgulandı.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını kararlaştırıldığını ve karşılıklı büyükelçi atama kararını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Herzog İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title