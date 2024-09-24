Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Eleştiriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetimini kınayarak, insan haklarını hiçe saydığını ve etnik temizlik ile soykırım uyguladığını ifade etti. Erdoğan, işgal altındaki topraklar için kaygılarını dile getirirken, uluslararası toplumu da bu duruma karşı duyarlı olmaya çağırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail yönetimi, temel insan haklarını hiçe sayarak, bir millete, bir halka karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta, topraklarını adım adım işgal etmektedir."