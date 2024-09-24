Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail yönetimi, temel insan haklarını hiçe sayarak, bir millete, bir halka karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta, topraklarını adım adım işgal etmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel