Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Eleştiriler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetimini kınayarak, insan haklarını hiçe saydığını ve etnik temizlik ile soykırım uyguladığını ifade etti. Erdoğan, işgal altındaki topraklar için kaygılarını dile getirirken, uluslararası toplumu da bu duruma karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail yönetimi, temel insan haklarını hiçe sayarak, bir millete, bir halka karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta, topraklarını adım adım işgal etmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Orta Doğu Politika Güncel İsrail

Erdoğan, BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için neyi bekliyorsunuz?

 BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valencia Osasuna maçı CANLI izle! Valencia Osasuna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sevilla Valladolid maçı CANLI izle! Sevilla Valladolid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 24-25 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 24-25 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akbank mobil neden açılmıyor, Akbank mobil ne zaman düzelecek 24 Eylül Salı? Akbank "Bankayla iletişim kurulamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" hatası nedir, çözümü nedir? Akbank çöktü mü? Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? 24 Eylül Salı Akbank mobil hata veriyor! Bahar dizisi uyarlama mı? Bahar dizisi hangi diziden, kitaptan uyarlama? Anıtkabir nöbet değişim saatleri! Anıtkabir nöbet değişimleri kaç saatte bir, ne zaman? Bahar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman, hangi kanalda? Bahar SON BÖLÜM izle! Bahar yeni bölüm FULL HD izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });