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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail yönetimi insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail yönetimi insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri üniversiteleri bombalamaya devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail yönetimi insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri üniversiteleri bombalamaya devam ediyor"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Güncel Haberler

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