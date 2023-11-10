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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail meselesi çözülmeden ne bölgemizde ne dünyada tam manasıyla barıştan ve tam anlamıyla uluslararası hukuk düzeninden söz...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail meselesi çözülmeden ne bölgemizde ne dünyada tam manasıyla barıştan ve tam anlamıyla uluslararası hukuk düzeninden söz edilemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail meselesi çözülmeden ne bölgemizde ne dünyada tam manasıyla barıştan ve tam anlamıyla uluslararası hukuk düzeninden söz edilemez." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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