Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail meselesi çözülmeden ne bölgemizde ne dünyada tam manasıyla barıştan ve tam anlamıyla uluslararası hukuk düzeninden söz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail meselesi çözülmeden ne bölgemizde ne dünyada tam manasıyla barıştan ve tam anlamıyla uluslararası hukuk düzeninden söz edilemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail meselesi çözülmeden ne bölgemizde ne dünyada tam manasıyla barıştan ve tam anlamıyla uluslararası hukuk düzeninden söz edilemez." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel