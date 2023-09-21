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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'den Avrupa'ya da enerji nakil hatlarını...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'den Avrupa'ya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'den Avrupa'ya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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