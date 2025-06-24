Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-İran)Taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-İran)Taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-İran)Taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tarafları ateşkese riayete davet ediyoruz"
Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel