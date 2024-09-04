Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Müzakere Sürecindeki Tavrı Eleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in uzlaşmaz ve engelleyici tutumunu eleştirdi. Erdoğan, İsrail'in müzakere yürüttüğü muhatabı şehit etmesinin, onun zihniyetini ortaya koyduğunu belirtti. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilim ve müzakerelerin seyrine dair önemli bir değerlendirme niteliği taşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in uzlaşmaz ve engelleyici tutumu devam ediyor. İsrail, müzakere yürüttüğü muhatabını şehit ederek nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermiştir"