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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin ve uluslararası desteğin artırılmasının...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin ve uluslararası desteğin artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin ve uluslararası desteğin artırılmasının önemli olduğunu ifade etti

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Uluslararası İlişkiler Hukuk Politika Güncel Haberler

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