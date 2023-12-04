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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin ve uluslararası desteğin artırılmasının...

4 Aralık 2023 20:41 Son Güncelleme: 20:42 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin ve uluslararası desteğin artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.