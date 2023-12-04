Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin ve uluslararası desteğin artırılmasının...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin ve uluslararası desteğin artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin ve uluslararası desteğin artırılmasının önemli olduğunu ifade etti