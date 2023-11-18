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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in işlediği savaş suçlarını bir Müslüman ülke işlemiş olsaydı, uluslararası yargı yolu için özel çabaya gerek dahi...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in işlediği savaş suçlarını bir Müslüman ülke işlemiş olsaydı, uluslararası yargı yolu için özel çabaya gerek dahi kalmaz, süreç resen başlatılırdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in işlediği savaş suçlarını bir Müslüman ülke işlemiş olsaydı, uluslararası yargı yolu için özel çabaya gerek dahi kalmaz, süreç resen başlatılırdı"

Kaynak: AA / Güncel

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