Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in işlediği savaş suçlarını bir Müslüman ülke işlemiş olsaydı, uluslararası yargı yolu için özel çabaya gerek dahi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in işlediği savaş suçlarını bir Müslüman ülke işlemiş olsaydı, uluslararası yargı yolu için özel çabaya gerek dahi kalmaz, süreç resen başlatılırdı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in işlediği savaş suçlarını bir Müslüman ülke işlemiş olsaydı, uluslararası yargı yolu için özel çabaya gerek dahi kalmaz, süreç resen başlatılırdı"
Kaynak: AA / Güncel