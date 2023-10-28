Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in insan öldürme noktasında en ufak bir derdi yok. Açık ve net 'Biz öldürmeyi iyi biliriz' diyorlar ama bunun bedelini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in insan öldürme noktasında en ufak bir derdi yok. Açık ve net 'Biz öldürmeyi iyi biliriz' diyorlar ama bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in insan öldürme noktasında en ufak bir derdi yok. Açık ve net 'Biz öldürmeyi iyi biliriz' diyorlar ama bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz."
Kaynak: AA / Güncel