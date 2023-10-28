Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in insan öldürme noktasında en ufak bir derdi yok. Açık ve net 'Biz öldürmeyi iyi biliriz' diyorlar ama bunun bedelini...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in insan öldürme noktasında en ufak bir derdi yok. Açık ve net 'Biz öldürmeyi iyi biliriz' diyorlar ama bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in insan öldürme noktasında en ufak bir derdi yok. Açık ve net 'Biz öldürmeyi iyi biliriz' diyorlar ama bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Politika Güncel Haberler

title