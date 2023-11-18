Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Bu suçun mutlaka uluslararası düzeyde takip edilmesi, soruşturulması ve zalimlerin hak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Bu suçun mutlaka uluslararası düzeyde takip edilmesi, soruşturulması ve zalimlerin hak ettikleri cezaları almaları şarttır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Bu suçun mutlaka uluslararası düzeyde takip edilmesi, soruşturulması ve zalimlerin hak ettikleri cezaları almaları şarttır."
Kaynak: AA / Güncel