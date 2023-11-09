Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) EİT olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) EİT olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) EİT olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek, ne zaman yükselteceğiz.