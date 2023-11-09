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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) EİT olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak,...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) EİT olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek, ne zaman yükselteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsrail'in Gazze'ye saldırıları) EİT olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek, ne zaman yükselteceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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