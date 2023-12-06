Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Gazze'de tampon bölge kuracağı iddiası) Tartışılmasını bile Filistinli kardeşlerime saygısızlık olarak görürüm,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Gazze'de tampon bölge kuracağı iddiası) Tartışılmasını bile Filistinli kardeşlerime saygısızlık olarak görürüm, tartışılacak bir plan değil"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsrail'in Gazze'de tampon bölge kuracağı iddiası) Tartışılmasını bile Filistinli kardeşlerime saygısızlık olarak görürüm, tartışılacak bir plan değil"