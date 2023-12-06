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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Gazze'de tampon bölge kuracağı iddiası) Tartışılmasını bile Filistinli kardeşlerime saygısızlık olarak görürüm,...

6 Aralık 2023 13:06 Son Güncelleme: 13:07 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Gazze'de tampon bölge kuracağı iddiası) Tartışılmasını bile Filistinli kardeşlerime saygısızlık olarak görürüm, tartışılacak bir plan değil"