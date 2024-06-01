Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşgal Altındaki Filistin Topraklarında 76 Yıllık Zulüm Sergisini Gezdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca hazırlanan "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında 76 Yıllık Zulüm Sergisi"ni gezdi.

AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın düzenlendiği Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir oteldeki sergiyi gezen Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın'dan sergiye ilişkin bilgi aldı.

İsviçre'nin Davos kentinde 2009'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Paneli'nde dönemin başbakanı Erdoğan'ın "one minute" çıkışının ve İsrail'in zulümlerinin de yer aldığı sergide Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de eşlik etti.

Sergi

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığından sergiye ilişkin paylaşılan bilgi notunda, kuruluşundan beri sürekli işgal, zulüm ve haydutlukla topraklarını büyüten İsrail'in, masum kanı dökmeye devam ettiği belirtilerek, 7 Ekim 2023'ten bu yana ise İsrail'in, Filistin'e sistematik saldırılar gerçekleştirdiği vurgulandı.

Bu saldırılarda 36 binden fazla insanın hayatını kaybettiği vurgulanarak, uluslararası kamuoyunun yeterli tepkiyi vermemekle beraber yaşanan acıları izlemekle yetindiğinin altı çizilen bilgi notunda şunlar kaydedildi:

"Türkiye olarak biz en başından beri Filistinli kardeşlerimizin yanında yer alıyor, onların acılarına ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi 'Biz Filistin'i yeni öğrenmedik' diyerek hareket ediyoruz. Filistin hepimizin kırmızı çizgisidir ve İsrail bu çizgiyi sürekli olarak ihlal etmektedir. İşte buradan hareketle Filistin meselesini istatistiklerle, net ifadelerle ve delilleriyle kamuoyuna duyurmak, toplumsal hafızamızı diri tutmak adına Filistin sergisini açıyoruz."

Serginin içeriği

Sergide bulunan 4 videoda 7 Ekim öncesi İsrail'in yıllardır süren zulmü, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin'e yönelik zalimane tavrı ve yaşanan acılar, Türkiye-Filistin dostluğu, Türkiye'nin Filistin'e yönelik yardımları ve gerçekleşen protestolar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesine yönelik tavrı anlatılıyor.

Görsel çalışmalarında ise İsrail'in işgal ettiği topraklar, 76 yıllık İsrail zulmünün kronolojisi, istatistikler, veriler, Türkiye'nin yaptığı yardımlar, Filistin mitingi ve protesto gösterileri yer alıyor.

Bilgi notunda ayrıca, "Her şartta ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanlarında yer almaya devam edecek, cesurca Filistin davasını savunmayı sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.