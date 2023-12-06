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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail'in Filistin dışında Hamas üyelerine suikast planı)Türkiye'ye karşı böyle bir adıma cüret ederlerse bedelini bellerini...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail'in Filistin dışında Hamas üyelerine suikast planı)Türkiye'ye karşı böyle bir adıma cüret ederlerse bedelini bellerini doğrultamayacak surette öderler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( İsrail'in Filistin dışında Hamas üyelerine suikast planı)Türkiye'ye karşı böyle bir adıma cüret ederlerse bedelini bellerini doğrultamayacak surette öderler

Kaynak: AA / Güncel

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