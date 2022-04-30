Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilgili bir politikamız var, Mısır'la da böyle bir politika mümkün. Olumlu neticeler, üst düzeyde de bu adımların...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilgili bir politikamız var, Mısır'la da böyle bir politika mümkün. Olumlu neticeler, üst düzeyde de bu adımların atılabileceği istikametindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilgili bir politikamız var, Mısır'la da böyle bir politika mümkün. Olumlu neticeler, üst düzeyde de bu adımların atılabileceği istikametindedir."
AA / Ferdi Türkten - Güncel