Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilgili bir politikamız var, Mısır'la da böyle bir politika mümkün. Olumlu neticeler, üst düzeyde de bu adımların... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilgili bir politikamız var, Mısır'la da böyle bir politika mümkün. Olumlu neticeler, üst düzeyde de bu adımların...

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail ile ilgili bir politikamız var, Mısır'la da böyle bir politika mümkün. Olumlu neticeler, üst düzeyde de bu adımların...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilgili bir politikamız var, Mısır'la da böyle bir politika mümkün. Olumlu neticeler, üst düzeyde de bu adımların atılabileceği istikametindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilgili bir politikamız var, Mısır'la da böyle bir politika mümkün. Olumlu neticeler, üst düzeyde de bu adımların atılabileceği istikametindedir."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Mısır, Güncel, Haberler

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