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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail ile) İki ülke arasındaki farklı alanlardaki işbirliklerini artırmak için bakanlarımızın yer alacağı bir mekanizma...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail ile) İki ülke arasındaki farklı alanlardaki işbirliklerini artırmak için bakanlarımızın yer alacağı bir mekanizma kurulmasının faydasını anlattık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail ile) İki ülke arasındaki farklı alanlardaki işbirliklerini artırmak için bakanlarımızın yer alacağı bir mekanizma kurulmasının faydasını anlattık."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Güncel Haberler

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