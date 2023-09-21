Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail ile) İki ülke arasındaki farklı alanlardaki işbirliklerini artırmak için bakanlarımızın yer alacağı bir mekanizma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail ile) İki ülke arasındaki farklı alanlardaki işbirliklerini artırmak için bakanlarımızın yer alacağı bir mekanizma kurulmasının faydasını anlattık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail ile) İki ülke arasındaki farklı alanlardaki işbirliklerini artırmak için bakanlarımızın yer alacağı bir mekanizma kurulmasının faydasını anlattık."
Kaynak: AA / Güncel