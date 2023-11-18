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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail için) Üye ülkelerin nükleer güvenlik adına Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna başvurup denetleme isteme durumu var,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail için) Üye ülkelerin nükleer güvenlik adına Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna başvurup denetleme isteme durumu var, onu harekete geçireceğiz"