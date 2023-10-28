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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) gelin bugün bize kulak verin, mazlumlara yardım ulaştırma talebimize, barışı tesis etmek için diyalog kapılarını...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) gelin bugün bize kulak verin, mazlumlara yardım ulaştırma talebimize, barışı tesis etmek için diyalog kapılarını açma çağrımıza kulak verin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) gelin bugün bize kulak verin, mazlumlara yardım ulaştırma talebimize, barışı tesis etmek için diyalog kapılarını açma çağrımıza kulak verin."

Kaynak: AA / Güncel

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