Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin) Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin) Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin) Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır."
Kaynak: AA / Güncel