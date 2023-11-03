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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin) Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin) Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin) Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Filistin İsrail Güncel Haberler

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