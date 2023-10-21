Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri ile telefon görüşmesi yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü. Gazze'deki son durumun ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti. Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını, Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.