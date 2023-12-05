Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önceliğimiz, derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve kesintisiz bir şekilde insani yardım akışının teminidir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önceliğimiz, derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve kesintisiz bir şekilde insani yardım akışının teminidir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önceliğimiz, derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve kesintisiz bir şekilde insani yardım akışının teminidir. İsrail'in işlediği suçlar cezasız kalmamalı" dedi. - DOHA