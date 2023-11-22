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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin çatışması) Türkiye olarak, garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin çatışması) Türkiye olarak, garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail- Filistin çatışması) Türkiye olarak, garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız"

Kaynak: AA / Güncel

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