Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin çatışması) Yaşananlar 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin çatışması) Yaşananlar 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail- Filistin çatışması) Yaşananlar 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir."
Kaynak: AA / Güncel