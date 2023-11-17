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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin çatışması) Yaşananlar 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin çatışması) Yaşananlar 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail- Filistin çatışması) Yaşananlar 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir."

Kaynak: AA / Güncel

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