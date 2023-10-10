Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin çatışması) 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin çatışması) 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail- Filistin çatışması) 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz."
Kaynak: AA / Güncel