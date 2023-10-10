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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin çatışması) Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin çatışması) Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart"