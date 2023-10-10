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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin çatışması) Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin çatışması) Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail- Filistin çatışması) Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Filistin İsrail Güncel Haberler

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