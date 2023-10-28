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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) Emin olun tıpkı atalarınız gibi sizler ve sizlerin de çocukları ileride buna ihtiyaç duyacak, Türkiye'ye ihtiyaç...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) Emin olun tıpkı atalarınız gibi sizler ve sizlerin de çocukları ileride buna ihtiyaç duyacak, Türkiye'ye ihtiyaç duyacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) Emin olun tıpkı atalarınız gibi sizler ve sizlerin de çocukları ileride buna ihtiyaç duyacak, Türkiye'ye ihtiyaç duyacak."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İsrail Güncel Haberler

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