Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) Emin olun tıpkı atalarınız gibi sizler ve sizlerin de çocukları ileride buna ihtiyaç duyacak, Türkiye'ye ihtiyaç...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) Emin olun tıpkı atalarınız gibi sizler ve sizlerin de çocukları ileride buna ihtiyaç duyacak, Türkiye'ye ihtiyaç duyacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) Emin olun tıpkı atalarınız gibi sizler ve sizlerin de çocukları ileride buna ihtiyaç duyacak, Türkiye'ye ihtiyaç duyacak."
Kaynak: AA / Güncel