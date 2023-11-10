Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'e) Ülkemiz topraklarını da içeren vadedilmiş topraklar hezeyanıyla, nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'e) Ülkemiz topraklarını da içeren vadedilmiş topraklar hezeyanıyla, nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı zorluyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsrail'e) Ülkemiz topraklarını da içeren vadedilmiş topraklar hezeyanıyla, nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı zorluyorlar."
Kaynak: AA / Güncel