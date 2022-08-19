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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını ifade etti

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Herzog İsrail Güncel Haberler

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