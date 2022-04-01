Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin...

AA - Hatice Şenses Kurukız - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurguladı

AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel

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