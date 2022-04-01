Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin...
AA - Hatice Şenses Kurukız - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurguladı
AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel