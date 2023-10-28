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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Güncel Haberler

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