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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail Başbakanı Netanyahu'ya) 'Siz bu ziyareti bir gerçekleştirin, ardından da ben ekibimle İsrail ziyaretini...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail Başbakanı Netanyahu'ya) 'Siz bu ziyareti bir gerçekleştirin, ardından da ben ekibimle İsrail ziyaretini gerçekleştireyim' dedim, mutabık kaldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( İsrail Başbakanı Netanyahu'ya) 'Siz bu ziyareti bir gerçekleştirin, ardından da ben ekibimle İsrail ziyaretini gerçekleştireyim' dedim, mutabık kaldık."

Kaynak: AA / Güncel

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