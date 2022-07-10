Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti. 1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.
Haber: ANKARA,