Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kişida'yı kabul etti Güncel Haberler NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti. NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kişida'yı kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş da yer aldı. Güncel Kaynak: AA / Mümin Altaş Recep Tayyip Erdoğan New York Japonya Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kişida'yı kabul etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.