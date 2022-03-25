Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Başbakanı Bennett'in gelme durumu söz konusu. Onun da gelişiyle Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir süreci başlatma...
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Başbakanı Bennett'in gelme durumu söz konusu. Onun da gelişiyle Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir süreci başlatma durumumuz olabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Başbakanı Bennett'in gelme durumu söz konusu. Onun da gelişiyle Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir süreci başlatma durumumuz olabilir."
AA / Barış Gündoğan - Güncel