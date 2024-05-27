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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile İsrail'in saldırılarını ele aldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüşerek Türkiye ile İspanya ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı. Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarının durdurulması ve uluslararası hukuka uyması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, Türkiye ile İspanya ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

Görüşmede Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail'in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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