Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe...
AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe soyunurlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe soyunurlar."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel