Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe...

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe soyunurlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe soyunurlar."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

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