Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İslamofobiyle mücadele) Türkiye, bu mücadelenin sancaktarlığını yapma sorumluluğunu, asırlardır olduğu gibi bugün de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İslamofobiyle mücadele) Türkiye, bu mücadelenin sancaktarlığını yapma sorumluluğunu, asırlardır olduğu gibi bugün de hakkıyla ifa edecektir.