Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İslamofobiyle mücadele) Türkiye, bu mücadelenin sancaktarlığını yapma sorumluluğunu, asırlardır olduğu gibi bugün de...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İslamofobiyle mücadele) Türkiye, bu mücadelenin sancaktarlığını yapma sorumluluğunu, asırlardır olduğu gibi bugün de hakkıyla ifa edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İslamofobiyle mücadele) Türkiye, bu mücadelenin sancaktarlığını yapma sorumluluğunu, asırlardır olduğu gibi bugün de hakkıyla ifa edecektir."
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel