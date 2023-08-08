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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İslamofobiyle mücadele) Türkiye, bu mücadelenin sancaktarlığını yapma sorumluluğunu, asırlardır olduğu gibi bugün de...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İslamofobiyle mücadele) Türkiye, bu mücadelenin sancaktarlığını yapma sorumluluğunu, asırlardır olduğu gibi bugün de hakkıyla ifa edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İslamofobiyle mücadele) Türkiye, bu mücadelenin sancaktarlığını yapma sorumluluğunu, asırlardır olduğu gibi bugün de hakkıyla ifa edecektir."

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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