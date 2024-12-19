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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Ülkeleri Olarak İsrail'e Karşı Atılabilecek Adımlara Öncülük Etmeliyiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam ülkeleri olarak İsrail’e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail’e silah ambargosu uygulanması, İsrail’le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir" dedi.

(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirvesi Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmada, "İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimlerini genişletmesi dahil Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz. Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden bu hukuksuzluklara D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Lübnan'a gönderdiği insani yardım sevkiyatlarının toplamı 1500 tona yaklaşmak üzere olduğunu belirten Erdoğan, "Aziz kardeşlerim, islam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir" dedi.

Türkiye'nin İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik girişimine aralarında Güvenlik Konseyi'nin daimi iki üyesinin de bulunduğu 52 ülke ve 2 uluslararası teşkilatın destek verdiğini bildiren Erdoğan, "Güney Afrika tarafından Uluslarası Adalet Divan'ında açılan ve Türkiye olarak bizim de müdahillik başvurumuzu yaptığımız davaya D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Ülkeleri Olarak İsrail'e Karşı Atılabilecek Adımlara Öncülük Etmeliyiz
Kaynak: ANKA / Güncel
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