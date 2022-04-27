Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyasının ve Müslümanların yaşadığı sıkıntıların sebeplerini de çaresini de Kur'an-ı Kerim'de bulmak mümkündür"
AA - Güncel
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"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" finali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması ???????- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" finaline katıldı.
"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" finali
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
???????- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" finaline katıldı.
AA / Güncel