Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası Riyad'da sergilediği kararlılığın arkasında durmak, kararları uygulamak için birlik, beraberlik ruhuyla hareket...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası Riyad'da sergilediği kararlılığın arkasında durmak, kararları uygulamak için birlik, beraberlik ruhuyla hareket etmeli, tek yumruk olmalıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası Riyad'da sergilediği kararlılığın arkasında durmak, kararları uygulamak için birlik, beraberlik ruhuyla hareket etmeli, tek yumruk olmalıdır"
Kaynak: AA / Güncel