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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Dünyası Olarak Maalesef Gazze'de ve Lübnan'da Başarılı Bir Sınav Veremedik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak maalesef Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Siyonist rejimin ölüm makinesinde 50 bin kardeşimizin kıyılmasına engel olamadık. ‘Toprağın üzerinde şerefsizce yaşamaktansa, toprağın altında şerefimle yatarım’ diyerek kanının son damlasına kadar vatanlarını savunan Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık” dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak maalesef Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Siyonist rejimin ölüm makinesinde 50 bin kardeşimizin kıyılmasına engel olamadık. 'Toprağın üzerinde şerefsizce yaşamaktansa, toprağın altında şerefimle yatarım' diyerek kanının son damlasına kadar vatanlarını savunan Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'ndaki 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dokuzuncusu düzenlenen yarışmamıza bu sene 54 ülkeden 94 yarışmacı iştirak etti. Ön elemede 35 ülkeden 41 yarışmacı finale kaldı. Yarışmamızın finali Şanlıurfa Mevlana Cami Külliyesi'nde 23-28 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğiz.

İsrail'in on yıllardır işgal ettiği, bir yılı aşkın süredir de tüm dünyanın gözleri önünde soykırım uyguladığı Gazze ve Filistin toprakları başta olmak üzere İslam coğrafyasının önemli bir bölümü bugün ne yazık ki istikrarsızlıkla, çatışmayla, savaşla, yoklukla ve zulümle boğuşuyor, çoğu çocuk ve kadın 50 bin masum insanın vahşice katledildiği, bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş 2 milyon kişinin üzerlerine sürekli bomba yağdırıldığı insanlık adına medeniyet adına utanç verici günler yaşıyoruz. 7 Ekim 2023'ten beri şahit olduğumuz cinnet halini anlatmaya kelimeler yetmiyor. Katliam kadar acı olan bir başka gerçek, yıllardır bize adres gösterilen kurum ve kuruluşların içine düştüğü acizliktir. Siyonist hezeyanlarla gözü dönmüş İsrail hükümeti sadece BM Güvenlik Konseyi'ni değil, görevi barışı, insan haklarını, basın özgürlüğünü, demokrasiyi korumak olan tüm yapıları esir almıştır.

"Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir"

Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak, katliam şebekesinden hesap soracak etkili, caydırıcı herhangi bir adım atılmıyor. Bu, insanlığın tükenişidir. Bu, uluslararası hukukun yerini artık orman kanunlarının aldığının ilanıdır. Bu, ikinci dünya savaşı sonrası kurulan küresel sistemin kendi kendini feshettiğinin en somut göstergesidir. Burada şunu açık açık söylemek isterim, Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir. İsrail yönetiminin hukuk tanımazlığı Batı'nın on yıllardır savunduğunu iddia ettiği değerlerin içinin tamamen boş olduğunu bizlere tekrar hatırlatmıştır. Medeniyet dediklerinin tek dişi kalmış bir canavar olduğunu hep beraber gördük, görüyoruz.

Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak maalesef Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Siyonist rejimin ölüm makinesinde 50 bin kardeşimizin kıyılmasına engel olamadık. 'Toprağın üzerinde şerefsizce yaşamaktansa, toprağın altında şerefimle yatarım' diyerek kanının son damlasına kadar vatanlarını savunan Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık.

"İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor"

Gazze halkı, işgalciler karşısında tam 390 gündür tek başına, yapayalnız, kahramanca direniyor. Çanakkale'yi geçilmez kılan İstiklal aşıkları gibi direniyor. Gazze ve Filistin sadece kendi onurları için değil, aynı zamanda bizim için, tüm Müslümanlar, tüm insanlık için yiğitçe direniyor. Birkaç ülke dışında üzülerek söylüyorum İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor. Bu dağınıklığın da tarihe kaydedildiği de unutulmamalıdır. Bizler, öte dünyada yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızın da hesabını vermekle mükellefiz. Müslümanların üzerine serpilmiş ölü toprağı hakkında başımızı iki elimizin arasına alıp mutlaka tefekkür etmesi gerektiğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Dünyası Olarak Maalesef Gazze'de ve Lübnan'da Başarılı Bir Sınav Veremedik
Kaynak: ANKA / Güncel

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